Декриминализация незаконного обогащения: Климкин указал на главную проблему для Украины

Безвизовый режим у украинцев не заберут, но есть проблемы и похуже, отметил министр

Фото: mfa.gov.ua.

Декриминализация незаконного обогащения: Климкин указал на главную проблему для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ec/0fa/5c77ec0fa3d3b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ec/0fa/5c77ec0fa3d3b.png 2019-03-05T13:52:35+02:00 Политика Безвизовый режим у украинцев не заберут, но есть проблемы и похуже, отметил министр

Из-за декриминализации статьи за незаконное обогащение Украине не стоит переживать за приостановление безвизового режима Евросоюзом. Под угрозой может оказаться европейская интеграция страны – Евросоюз может наказать Украину за торможение в борьбе с коррупцией. Об этом рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

Он не исключает, что ЕС может ввести меры против Украины за отмену наказания за незаконное обогащение.

"Мы должны решить, и как это будет отражено теперь в законодательстве, и конечно, должны решить, чтобы существующие делу не были прекращены и чтобы они имели свое продолжение. Дело же не в санкциях. Это мы сами себя санкционируем такими решениями. Это проблема для украинцев, страдающих от коррупции", – сказал Климкин.

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В то же время министр уверен, что безвизовый режим для украинцев не пострадает, но угроза куда худших последствий.

"Ну, конечно, ну кто будет наказывать украинцев? Это, на самом деле, дело не в этом. Дело в том, как мы дальше будем строить саму систему, саму логику борьбы с коррупцией, и поэтому решение должно быть найдено как можно скорее, поскольку проблема не для безвизового режима, проблема для нашего европейского пути, проблема для того, как мы идем в Европейский Союз, как мы идем к устойчивой европейской демократии", – подчеркнул он.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. "…за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике".

Однако 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

В то же время в G7 и Мировом банке сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них уже наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.

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