Декриминализация незаконного обогащения закроет 70 дел по чиновникам – Холодницкий

Некоторые уголовные производства уже находятся в судах, но их придется закрывать, отметил руководитель САП

Назар Холодницкий. Фото: Facebook

Декриминализация незаконного обогащения закроет 70 дел по чиновникам – Холодницкий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg 2019-02-28T11:22:09+02:00 Политика Некоторые уголовные производства уже находятся в судах, но их придется закрывать, отметил руководитель САП

Отмена Конституционным судом статьи 368-2 Уголовного кодекса за незаконное обогащение ставит под удар реформу борьбы с коррупцией и станет причиной закрытия ряда дел по чиновникам, которых подозревают в коррупции.

Об этом заявил в комментарии Укринформу глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, десятки коррупционеров будут оправданы из-за "декриминализации" незаконного обогащения.

"Сейчас изучаем ЕРДР (единый реестр досудебных расследований), чтобы назвать точную цифру всех производств ... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты. Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде – соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса", – сказал Холодницкий.

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Он считает, что отмены указанной статьи станет ударом по реформам, но заверил, что у антикоррупционеров достаточно дел и по другим статьям в отношении чиновников.

"Тем не менее, работа бюро (Национального антикоррупционного бюро, НАБУ) и прокуратуры (САП) продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", – добавил глава САП.

Как сообщалось, в Конституционном суде считают, что коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко прокомментировал изменения в Уголовном кодексе. Глава государства пообещал внести новый законопроект, которым будет предложена новая статья для наказания за незаконное обогащение.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривала лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

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