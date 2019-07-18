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Дела Майдана и Гандзюк: Зеленский рассказал, почему никого не посадили

18 июля, 03:47

Одной политической воли президента Владимира Зеленского для расследования громких дел


У правоохранительных органов, в отличие от президента Владимира Зеленского, не хватает политической воли для расследования убийств активистов и майдановцев.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале Зе!Президент.

По словам главы государства, после вступления в должность он обсудил с главными правоохранителями дела Майдана, нападения на журналистов, убийство Гандзюк.

"И тут началось. САП говорит, во всем виноваты НАБУ. НАБУ говорит, во всем виноваты САП. Генпрокурор говорит, была бы политическая воля, мы бы уже всех посадили. Я говорю, у нас есть политическая воля, чтобы можно было безопасно жить в Украине и посадить всех грабителей, которые грязно зарабатывали на всех этих делах. Есть политическая воля, нет только времени", – заявил украинский лидер.

Как сообщалось, 16 июля Святошинский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего "беркутовца" Сергея Тамтуру, который обвиняется в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Соответствующее ходатайство защиты экс-беркутовца удовлетворил суд на сегодняшнем заседании.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящему составу полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей: Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Сергей Тамтур и Олег Янишевский.

В феврале 2014 года представители потерпевших в деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве предоставили новое видео, на котором запечатлено, как спецназовцы расстреливают активистов. Данное видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева и его приобщили к делу.

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Тег Майдан, расследование, Зеленский, правоохранители, Гандзюк

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Сегодня

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