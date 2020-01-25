Делает настоящим все, за что берется: Мендель тепло поздравила Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский получил теплые поздравления с днем рождения от своего спикера – Юлии Мендель, которая опубликовала в Facebook небольшое сообщение.

"Нельзя благодарить за то, что попадаешь в украинскую политику. Но можно за то, что в эту политику вдыхают жизнь. Благодарна Владимиру Зеленскому за то, что делает настоящим все, за что берется", – заявила она.

Отдельно Мендель выразила свою благодарность главе государства за то, что "дал возможность жить в турборежиме изменений" и за его "нескончаемый потом идей, за то, что ему никогда не бывает все равно".

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"Желаю сил и энергии! Все удастся обязательно! А мы, чем сможем – поможем. С Днем Рождения!" – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее свои поздравления Зленескому выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", – говорится в поздравлении.

Кроме того, Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

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