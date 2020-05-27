Делегация Рады провела переговоры с президентом ПА НАТО: о чем говорили

Делегация Верховной Рады провела видеовстречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, переговоры состоялись 25 мая, в день, когда в Киеве должна была состояться весенняя сессия ПА НАТО.

"Президент Ассамблеи и члены украинской делегации обсудили такие вопросы, как: влияние кризиса, вызванного COVID-19, на Украину, в частности, сотрудничество между НАТО и Украиной в ответ на пандемию; влияние кризиса на работу парламентов; а также как Альянс и Украина ведут борьбу с дезинформационной кампанией, которая усилилась во время кризиса", - говорится в сообщении.

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Одной из основных тем встречи была ситуация в Автономной Республике Крым и на Донбассе.

"Россия рассматривает кризис, вызванный пандемией, как возможность снять санкции, которые были наложены на нее в ответ на агрессию против Украины. Однако необходимо сохранить санкции и политическое давление на Россию как важный инструмент, чтобы заставить российские власти выполнять Минские договоренности, остановить российскую агрессию на Донбассе и начать деоккупацию Крыма", – отметил глава украинской делегации Егор Чернев.

Участники встречи также обсудили последние политические события в Украине, в частности, состояние реформ.

"Ассамблея продолжает решительно поддерживать процессы реформирования в Украине. Они являются ключевыми для достижения целей Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнул президент ПА НАТО.

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На встрече также обсудили внедрение Комплексного пакета помощи Украине.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год".

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