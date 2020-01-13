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Делегация Украины возвращается в ПАСЕ: нардеп раскрыл детали

13 января, 13:46

Верховная Рада возобновит участие нардепов в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы

Зал заседаний ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Украинские депутаты собираются возобновить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы, приостановленное летом в качестве демарша против возвращения России на эту площадку.

Об этом на своей странице в Faccebook 13 января сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", – написал он.

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По словам Гончаренко, позже в этот же день это решение должно быть утверждено комитетом по международным делам Верховной Рады.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

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Напомним, что украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в качестве протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

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Совет Европы парламентская ассамблея делегация Украины ПАСЕ

Источник: Сегодня

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