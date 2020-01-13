Делегация Украины возвращается в ПАСЕ: нардеп раскрыл детали

Украинские депутаты собираются возобновить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы, приостановленное летом в качестве демарша против возвращения России на эту площадку.
Об этом на своей странице в Faccebook 13 января сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", – написал он.
По словам Гончаренко, позже в этот же день это решение должно быть утверждено комитетом по международным делам Верховной Рады.
Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.
Напомним, что украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в качестве протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.
Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.
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