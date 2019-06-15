Делегация Украины встретилась с помощницей главы Пентагона: что обсуждали

Лора Купер заверила украинских политиков в незыблемости американской поддержки Киева

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa.

США продолжат оказывать Украине помощь, чтобы у страны была возможность защитить себя от внешней угрозы как на суше, так и в море.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лора Купер на встрече с украинской делегацией, которая состоялась после встречи секретаря СНБО Александра Данилюка с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин.

"Обсуждались вопросы текущего состояния и дальнейшего развития перспектив сотрудничества безопасности между Украиной и США, по взаимодействию для обеспечения энергетической безопасности, а также ситуацию в районе Азовского и Черного морей. Подчеркнута важность усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019 года", – сообщили по этому поводу на Facebook-странице украинского посольства в США.

Дипломаты отметили, что украинская сторона подчеркнула важность усиления безопасности поддержки Украины со стороны США и необходимости направления заметных политических сигналов, свидетельствующих о том, что "Вашингтон остается с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии".

В состав украинской делегации вошли посол в США Валерий Чалый, председателб комитета по Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко и глава подкомитета по вопросам межпарламентских завязок, двусторонних и многосторонних отношений Владимир Арьев.

Напомним, что среди прочего прибывшая в США украинская делегация обсуждала вопрос будущей встречи президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Мы также писали, что для углубления сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки Украина заплатила 40 тысяч долларов в Организацию американских государств в качестве постоянного наблюдателя.

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