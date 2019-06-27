Делегат от России в ПАСЕ угрожает литовцу из-за Кадырова

Едва ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, как ее представители начали затыкать рот коллегам

Эмануэлис Зингерис. Фото: facebook.com/emanuelis.zingeris..

Член российской делегации в ПАСЕ, которую недавно члены организации восстановили в правах, угрожает литовскому коллеге из-за критики лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Ну, началось. Делегат ПАСЕ от России Шамсаил Саралиев, который много лет работает с головой Чечни Рамзаном Кадыровым, начал угрожать делегату от Литвы, другу Украины Эмануэлису Зингерису, из-за его критических выступлений по Кадырову", – пишет Арьев.

Он выразил Зингерису поддержку всей украинской делегации.

"Всех, кто продвигал безусловное возвращение россиян в ПАСЕ, хочу спросить – ну как, все в порядке? Права парламентариев быть услышанными сохранены? Теперь услышали? А это только начало", – резюмирует Арьев.

Кроме того, российская делегация успела "отличиться" и участием в выборах вице-президента ПАСЕ – на это место они выдвинули обвинявшегося в сексуальных домогательствах главу комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.

Напомним, что после того, как члены Парламентской ассамблеи проголосовали за возвращение России в организацию, делегации Украины и еще шести стран покинули сессию ПАСЕ.

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