Дело Гандзюк: Луценко и СБУ поспорили из-за важных сведений

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Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил СБУ в сокрытии материалов допросов в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об том он сказал в интервью "Цензор.НЕТ". В спецслужбе в свою очередь опровергли заявление генпрокурора.

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который, предположительно, даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", – сообщил он.

В то же время Луценко отметил, что сообщил о неожиданном нюансе в деле.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", – рассказал генпрокурор.

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В свою очередь в СБУ заявили, что не скрывали никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

"Допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, из-за проведения соответствующих мероприятий", – говорится в заявлении спецслужбы.

В ведомстве указали, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства № 22019000000000102 по подозрению Мангера В.М. и Левина А.А. в совершении преступления против Екатерины Гандзюк. В то же время копию указанного протокола допроса свидетеля приобщено к материалам уголовного производства № 12018230040002816 по обвинению Торбина С.В. и других лиц (всего пять) в совершении нападения на Екатерину Гандзюк – он включен в реестр документов, выделенные прокурором по уголовному производству № 22019000000000102 в уголовное производство № 12018230040002816 – пункт 462. С материалами указанного уголовного производства , в том числе и с копией указанного протокола свидетеля в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, ознакомилась сторона защиты. Материалы уголовного производства № 12018230040002816сопроводительным письмом № 6/3818 от 20.05.2019 Главным следственным управлением СБУ направлены в Генеральную прокуратуру для поддержания государственного обвинения. Также копию указанного протокола допроса приобщено к материалам уголовного производства № 22019000000000101 по обвинению Павловского И.В., которая сопроводительным письмом № 6/5100 от 04.07.2019 направлена в Генеральную прокуратуру Украины.

"Таким образом, утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным", – добавили в СБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 августа приговоры по делу об убийстве Гандзюк вступили в силу. Пятеро обвиняемых признали свою вину и получили по несколько лет тюрьмы.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

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