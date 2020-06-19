Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей

Суд изменил Владиславу Мангеру меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога.
Об этом сообщили участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" на страничке в Facebook со ссылкой на прокурора Андрея Синюка.
"Спасибо за поддержку! Ждем обвинительный приговор", – говорится в сообщении.
Напомним, что 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.
Из-за этого 16 июня около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.
Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
6 июня исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.
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