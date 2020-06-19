Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей

Он будет находиться под стражей до 28 июля

Суд изменил Владиславу Мангеру меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога.

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Об этом сообщили участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" на страничке в Facebook со ссылкой на прокурора Андрея Синюка.

"Спасибо за поддержку! Ждем обвинительный приговор", – говорится в сообщении.

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Напомним, что 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

Из-за этого 16 июня около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

6 июня исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.

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