Дело Гандзюк: суд принял решение по Павловскому

Арестованному не позволили выйти под залог

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

Фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк – Игоря Павловского , который был задержан во время масштабной спецоперации в Херсоне, избрали меру пресечения – два месяца под стражей без права на залог.

Соответствующее решение принял Печерский суд в Киеве, куда фигуранта доставили накануне, сообщает hromadske.

Павловскому инкриминируют попытку скрыть преступление против Гандзюк, а также создание преступной организации и незаконное хранение оружия.

По данным следствия, фигурант создал организацию, которая запугивала людей, уничтожала их имущество и на заказ устраивала массовые беспорядки

В подозрении идет речь о двух эпизодах: поджоге автомобилей двух активистов в апреле 2018 года, и массовых беспорядках у Олешковского районного совета в мае того же года, когда депутаты пытались выразить недоверие тогдашней главе райсовета Елене Кравченко-Скалозуб

Кроме того, по данным следствия, при обыске в доме Павловского 20 января нашли огнестрельное оружие.

В свою очередь, адвокаты называют подозрения необоснованными, поскольку следствие не дало четких доказательств причастности Павловского и добавили, что оружие, найденное в доме, фигуранту подбросили.

Ранее мы сообщали, что накануне в Херсонне было проведено более 30 обысков, а их целью в Офисе генпрокурора назвали прекращение деятельности организованной преступной группировки.

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