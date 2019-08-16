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Дело Грымчака, Цветы ко Дню Независимости и массовое отравление на Прикарпатье: топ-темы дня

Сегодня, 11:15

В Ландшафтном парке на Печерске откроют традиционную выставку

Сегодня суд в Чернигове должен избрать меру пресечения задержанному якобы с поличным на получении полумиллионной взятки в долларах заммистра МинВОТ Юрию Грымчаку.

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка в Киеве откроется традиционная выставка цветов ко Дню Независимости.  

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На Прикарпатье произошло массовое отравление детей, отдыхавших в частной усадьбе. 13 детей из села Верхний Ясенов попали в Верховинскую ЦРБ с диагнозом пищевое отравление.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Тайфун "Кроса" продолжает терзать в Японию. Из-за сильных дождей и шквалистого ветра, вызванных стихией, погиб один человек, еще 49 пострадали. Также было серьезно нарушено воздушное и железнодорожное сообщение.

На Донбассе продолжается вооруженное противостояние. Боевики не снижают число обстрелов позиций украинских военных, почти каждый день ВСУ несут потери убитыми и ранеными.

Погода в Украине продолжает удручать – на одной части территории жарит солнце и сохраняется высокая опасность пожаров, на второй – идут дожди с грозами.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали об итогах дня предыдущего – погодных качелях, задержании Грымчака и рекордном росте экономики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Япония Донбасс День Независимости грымчак тайфун непогода погода в Украине Кроса

Источник: Сегодня

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