Дело Грымчака передают в суд: в чем обвиняют экс-замминистра

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали в августе 2019 года за вымогательство взятки. Материалы переданы адвокатам подозреваемого, после чего обвинительный акт направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его сообщника, подозреваемых в мошенничестве и подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что Грымчак предложил представителю одной фирмы помочь оформить документы на "запрещенное" строительство в Киеве (на земельных участках в зоне культурного наследия), за что просил миллион долларов. По его словам, эти средства должны были быть распределены между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, в частности Министерства культуры, Минюста, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской администрации.

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Кроме того, Грымчак за 100 тыс. долл. обещал обеспечить принятие необходимого судебного решения по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу выше указной фирмы, а именно обратиться к заместителю Генерального прокурора, который должен был якобы повлиять на голову Кассационного гражданского суда, а тот в свою очередь мог повлиять на судей этого суда.

В дальнейшем сумму взятки уменьшили до 80 тыс. долл. и заместитель министра получил 50 тыс. долл. первого транша, которые распределил между собой и сообщником.

14 августа 2019 Грымчак получил от представителя частной фирмы часть средств из обусловленного миллиона в 450 тыс. долл. за якобы решение земельного вопроса и второй транш в размере 30 тыс. долл. за разрешения вопроса с судом.

"На сегодня детективами НАБУ открыто подозреваемым и их адвокатам материалы дела для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", – заявили в САП.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе экс-замминистра этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское, а уже 30 января Грымчака отпустили из СИЗО.

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