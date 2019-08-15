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Задержание замминистра Грымчака: как прокуратура узнала о преступлении

Сегодня, 19:00

Правонарушения замминистра Юрия Грымчака вскрылись в рамках расследования избиения Татьяны Черновол

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Преступление, которое вменяют задержанному замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку, было обнаружено в рамках расследования другого дела.

Как сообщил на брифинге 15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, это обнаружилось в рамках расследования нападения на активистку Татьяну Черновол в 2013 году.

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"В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак", – сказал Горбатюк.

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В то же время, по его словам, правонарушение Грымчака "совершенно не связано" с избиения Черновол.

Пока что эти факты расследуются в одном производстве, но позже прокурор примет решение, выделять ли отдельно это расследование и направлять ли его по подследственности.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

"Дело Грымчака" стало 15 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Источник: Интерфакс-Украина

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