Дело об убийстве Веремия: прокуратура намерена требовать шесть лет для Крысина

Сегодня, 16:15

Суовое заседание перенесено, обвиняемый должен заключить соглашение

Юрий Крысин. Фото: Facebook Евгения Закревская
Юрий Крысин. Фото: Facebook Евгения Закревская

Апелляционный суд Киева перенес заседание на 2 апреля. Об этом объявил судья в зале Апелляционного суда.

"Суд, посоветовавшись на месте, постановил ходатайство Крысина удовлетворить и вручить ему на месте копию решения. Для того, чтобы он смог заключить соглашение с адвокатом о защите его интересов. Дата следующего судебного заседания 2 апреля 2018 года 14:00. Крысин, до этого времени Вы должны заключить соглашение с защитником", – сказал судья.

Прокурор Алексей Донской, в свою очередь, заявил, что для Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, потребуют шесть лет лишения свободы.

"Будем требовать шесть лет лишения свободы. Мы будем требовать именно это в данном производстве. Мы не думаем, что за одно заседание это произойдет, но хотим вызвать свидетелей и допросить по данному производству", – сообщил прокурор.

Как известно, Апелляционный суд Киева сегодня, 19 марта 2018 года, начал рассмотрение апелляции на приговор Юрию Крысину.

Как сообщалось, Крысина под судом встретил "коридор позора"

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину 6 лет лишения свободы и расценивает приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.
суд, Веремий, Крысин

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РБК-Украина

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