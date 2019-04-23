Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Дело Курченко": Гонтарева, Филатов и Ложкин отреагировали на повестки ГПУ

Сегодня, 13:53

Фигуранты уголовного производства жалуются на нарушения Генпрокуратурой порядка вызова на допрос

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ.

Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировали вызов от Генпрокуратуры для вручения подозрения и допроса по "делу Курченко".

Как рассказал в комментарии "Украинской правде" Филатов, сейчас он на работе в Администрации президента.

Алексей Филатов. Фото: "Сегодня"

"Случаи и порядок вызова лица повесткой очень хорошо регламентированы УПК. Пока некоторые следователи занимаются публикациями различных материалов в интернете, то есть пиар-активностью вместо выполнения требований УПК, оснований реагировать на такие публикации нет", – отреагировал чиновник на повестку ГПУ.

В свою очередь Валерия Гонтарева в комментарии агентству Интерфакс-Украина дала понять, что не собирается приезжать в Киев и предложила следователям прилететь в Лондон, где она сейчас живет и работает.

В свою очередь пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова в Facebook опубликовала заявление его адвокатов.

Борис Ложкин. Фото: Facebook

"В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Мы убеждены, что налицо – особенный, избирательный подход к делу. Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ. Мы убеждены, что целью публикации повестки в нарушение всех мыслимых процессуальных норм было очередное вынесение темы в публичную плоскость, привлечение внимания СМИ для решения политических задач", – говорится в заявлении юристов.

Напомним, в повестках указывается, что речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года. По данному производству ранее на допрос вызывались экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, народный депутат Евгений Бакулин, экс-глава министерства доходов и сборов Александр Клименко и бывший министр обороны Дмитрий Саламатин. Данное производство СМИ назвали "дело Курченко". Отметим, что недавно ГПУ закончила досудебное расследование по Курченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ГПУ, допрос, гонтарева, ложкин, повестка, Курченко, филатов

Вы сейчас просматриваете новость " "Дело Курченко": Гонтарева, Филатов и Ложкин отреагировали на повестки ГПУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криминала в Украине стало меньше: число преступлений уменьшилось на 6 тысяч

21 апреля, 07:00

В первом квартале поймали больше аферистов и наси­льников. А машины угоняют реже

100 подозреваемых и 12 высших чиновников: Луценко раскрыл подробности дела "кошелька" Януковича

28 марта, 18:37

В числе подозреваемых оказались высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Нацбанка Украины

Двоим обвиняемым в смертельной перестрелке в Княжичах грозит пожизненное

28 марта, 16:44

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

США опровергли слова Луценко о списке от посла Йованович

20 марта, 20:28

США пока не предоставляют никакой помощи ГПУ

Жадность покойной Началовой вскрылась на суде

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Ляшко поссорился с Вилкулом: "Не нравится язык? Чемодан, вокзал"

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

В штабе Зеленского отреагировали на поздравление Януковича

"Крупное смещение политической оси", - эксперт

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Невероятные платья от SL.IRA - тебя ждут подарки в каждой покупке

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Жадность покойной Началовой вскрылась на суде

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов