"Дело Курченко": Гонтарева, Филатов и Ложкин отреагировали на повестки ГПУ

Фигуранты уголовного производства жалуются на нарушения Генпрокуратурой порядка вызова на допрос

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ.

Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировали вызов от Генпрокуратуры для вручения подозрения и допроса по "делу Курченко".

Как рассказал в комментарии "Украинской правде" Филатов, сейчас он на работе в Администрации президента.

Алексей Филатов. Фото: "Сегодня"

"Случаи и порядок вызова лица повесткой очень хорошо регламентированы УПК. Пока некоторые следователи занимаются публикациями различных материалов в интернете, то есть пиар-активностью вместо выполнения требований УПК, оснований реагировать на такие публикации нет", – отреагировал чиновник на повестку ГПУ.

В свою очередь Валерия Гонтарева в комментарии агентству Интерфакс-Украина дала понять, что не собирается приезжать в Киев и предложила следователям прилететь в Лондон, где она сейчас живет и работает.

В свою очередь пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова в Facebook опубликовала заявление его адвокатов.

Борис Ложкин. Фото: Facebook

"В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Мы убеждены, что налицо – особенный, избирательный подход к делу. Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ. Мы убеждены, что целью публикации повестки в нарушение всех мыслимых процессуальных норм было очередное вынесение темы в публичную плоскость, привлечение внимания СМИ для решения политических задач", – говорится в заявлении юристов.

Напомним, в повестках указывается, что речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года. По данному производству ранее на допрос вызывались экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, народный депутат Евгений Бакулин, экс-глава министерства доходов и сборов Александр Клименко и бывший министр обороны Дмитрий Саламатин. Данное производство СМИ назвали "дело Курченко". Отметим, что недавно ГПУ закончила досудебное расследование по Курченко.

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