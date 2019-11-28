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Дело Ляшко: к Апелляционному суду пригнали автозаки (фото)

28 ноября, 12:54

Прокуроры подали апелляционную жалобу и просят суд арестовать политика

/ Фото: Сегодня

К суду, где будет рассматриваться апелляция на меру пресечения для лидера Радикальной партии Олега Ляшко, правоохранители подогнали автозаки. Соответствующее фото опубликовал в Facebook Александр Погребинский.

Отметим, что сегодня в Апелляционном суде Киева на 13:15 запланировано заседание по делу о мере пресечения для политика. Так, прокуроры обратились с жалобой на решение суда предыдущей инстанции и хотят, чтобы вместо порук ему назначили арест без права залога.

Еще до начала судебного заседания правоохранители подготовились и пригнали три автозака (смотрите на фото).

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Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Как писали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрея Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

19 ноября Бориспольский районный суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина"). Читайте подробней, как прошел суд над Ляшко.

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суд автозак Апелляционный суд Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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