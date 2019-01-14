Дело Мартыненко: адвокаты обвиняют прокуроров в затягивании дела

На очередном заседании по делу экс нардепа Николая Мартыненко, его адвокаты заявили, что прокуроры затягивают судебный процесс и фальсифицируют доказательства. Так, защита утверждает, что на документе, который прокуроры считают едва ли не главным доказательством по делу, не проводили экспертизу подписи.

"Там подписи нет. Почерковедческой экспертизы нет. Прокурор тянет дело, как может", – говорит Петр Бойко, адвокат Николая Мартыненко.

Прокурор не согласился с заявлениями защиты.

"Нельзя все подряд ставить под сомнение… приносите свою экспертизу, и тогда опровергайте доводы", – говорит Алексей Скибенко, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестку на допрос бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

Отметим, ранее обвинительный акт по делу экс-нардепа Николая Мартыненко Шевченковский райсуд столицы вернул прокурору на доработку.

Как известно, само производство состоит из двух эпизодов:

о контракте на поставку оборудования от чешской компании;

о купле-продаже уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника.

Напомним, в этом деле кроме бывшего народного депутата Николая Мартыненко фигурирует еще пять человек. Следствие вело Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры,, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.