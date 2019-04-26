"Дело Майдана": ГПУ передала в суд очередной обвинительный акт

Среди обвиняемых есть действующий сотрудник Национальной полиции, отмечают в Генпрокуратуре

Фото: AFP

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о преступлениях на Майдане в отношении бывшего следователя одного из райуправления милиции Киева, прокурора прокуратуры Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных) прокуратур столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Указанные лица обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 УК Украины, а именно: злоупотребление властью, незаконное задержание, привлечение к уголовной ответственности и незаконное содержание под стражей заведомо невиновного лица – 72 летнего жителя Винницкой области, который 22 января 2014 года прибыл в Киев для празднования Дня соборности Украины и безосновательно был задержан, избит правоохранителями и доставлен в управление милиции, по которому сфальсифицированы материалы дела о якобы участии в массовых беспорядках.

"На сроки передачи в суд этого производства повлияло длительное (10-месячное) ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования (30 томов), неоднократный отказ следственных судей ограничивать подозреваемых в ознакомлении, а также незаконное не отстранение подозреваемого от должности одним из руководителей органов Национальной полиции", – сообщили в ГПУ.

Читайте также Луценко рассказал, когда направит в суд дело по расстрелу Майдана

Отмечается, что, несмотря на принятое следственным судьей решения об отстранении следователя от должности в органах Нацполиции, руководством столичного управления полиции оно не выполнены до сих пор, в связи с чем открыто уголовное производство.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ передала в суд еще одно обвинение по "делам Майдана". Перед судом предстанет заместитель председателя Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения для активистов.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Дело Майдана": ГПУ передала в суд очередной обвинительный акт". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"