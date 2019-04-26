Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Дело Майдана": ГПУ передала в суд очередной обвинительный акт

26 апреля, 16:38

Среди обвиняемых есть действующий сотрудник Национальной полиции, отмечают в Генпрокуратуре

Фото: AFP

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о преступлениях на Майдане в отношении бывшего следователя одного из райуправления милиции Киева, прокурора прокуратуры Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных) прокуратур столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Указанные лица обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 УК Украины, а именно: злоупотребление властью, незаконное задержание, привлечение к уголовной ответственности и незаконное содержание под стражей заведомо невиновного лица – 72 летнего жителя Винницкой области, который 22 января 2014 года прибыл в Киев для празднования Дня соборности Украины и безосновательно был задержан, избит правоохранителями и доставлен в управление милиции, по которому сфальсифицированы материалы дела о якобы участии в массовых беспорядках.

"На сроки передачи в суд этого производства повлияло длительное (10-месячное) ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования (30 томов), неоднократный отказ следственных судей ограничивать подозреваемых в ознакомлении, а также незаконное не отстранение подозреваемого от должности одним из руководителей органов Национальной полиции", – сообщили в ГПУ.

Читайте также

Отмечается, что, несмотря на принятое следственным судьей решения об отстранении следователя от должности в органах Нацполиции, руководством столичного управления полиции оно не выполнены до сих пор, в связи с чем открыто уголовное производство.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ передала в суд еще одно обвинение по "делам Майдана". Перед судом предстанет заместитель председателя Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения для активистов.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, ГПУ, Майдан, обвинительный акт

Вы сейчас просматриваете новость " "Дело Майдана": ГПУ передала в суд очередной обвинительный акт". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спаситель Майдана или изменник Родины: кто такой генерал Замана

25 февраля, 17:09

Экс-начальник Генштаба даже включен Россией в список лиц, на которых наложены санкции

В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства"

21 февраля, 02:03

На Майдане Незалежности зажгли 107 лучей света, которые символизируют души Героев Небесной сотни

Дела Майдана: В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования

19 февраля, 13:41

В отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд

"Продолжается работа по исполнителям": что в ГПУ говорят о деле Майдана

18 февраля, 14:59

Собеседник сайта "Сегодня" – глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Бельгия - Россия - 3:1. Обзор матча

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Стало известно, как вырастут пенсии весной

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили домашний персонал

«Нацкорпус» показал, как живут Порошенко и Гладковский за рубежом

На Львовщине отменили запрет на русский язык

Цитаишвили: Был уверен, что Бойко возьмет удар Мораеса

Порошенко заявил, что собирается вернуться на Банковую

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе