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Дело Майдана: стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию защиты экс-беркутовцев

27 декабря, 02:27

Суд рассмотрит жалобу защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского

/ Фото: Сегодня

Киевский апелляционный суд 27 декабря рассмотрит жалобу защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года, на решение Святошинского районного суда от 19 декабря о продлении им срока содержания под стражей.

"Это происходит в рамках подготовки обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г. к обмену", – говорится в сообщении на странице в Facebook Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни.

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Хотя ранее сообщалось, что Украина отказалась менять "беркутовцев" на военнопленных служащих ВСУ.

Напомним, Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году. Другого подозреваемого, работника харьковского спецподразделения "Беркут" Андрея Хандрыкина, киевский суд в октябре оправдал.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Как уже сообщалось, в феврале этого года исполнилось 5 лет со дня бегства экс-президента Виктора Януковича. И хотя суд осудил его к 13 годам за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны, расследование преступлений на Евромайдане до сих пор не закончено. К этой памятной дате "Сегодня" опубликовали специальный материал: "Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника расстрелов на Майдане 20 февраля".

Ранее СМИ назвали дату и место обмена пленными.

На днях в СМИ сообщали со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе, что в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек из списка на обмен. Кто-то не хочет в принципе возвращаться к боевикам, а некоторые хотят отбыть наказание в украинской тюрьме.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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суд дело Майдан Беркут обмен

Источник: Интерфакс-Украина

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