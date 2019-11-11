Дело Мазура в Польше: посол рассказал о дальнейших шагах Украины

До завершения судебного процесса Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины

Фото: Игорь Мазур/Facebook

Освобождение гражданина Украины, ветерана АТО Игоря Мазура из-под ареста в Польше – это только половина пути, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, который ранее встретился с украинцем, передает "Радио Свобода".

"Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являются ее врагами. Это (освобождение Мазура на поруки) небольшая, промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую небольшую победу", – сказал посол.

На сегодня неизвестна дата проведения первого судебного заседании по делу по существу.

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"Это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно быстрее и это дело закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь находится на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы им заниматься и будут предоставлять всяческую помощь", - отметил украинский посол.

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До завершения судебного процесса Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура в Польше стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

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