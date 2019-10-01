Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Дело MH17: Австралия требует от России справедливости

1 октября, 11:43

Канберра уважает заключение следователей о том, что Boeing был сбит из российской установки "Бук"

/ Фото: AFP

Правительство Австралии напрямую не участвует в подготовке судебного заседания над подозреваемыми по делу о крушении Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, но заинтересовано в его результате.

Об этом 1 октября заявил австралийский посол в России Грэм Михан.

"Важно, чтобы справедливость восторжествовала, учитывая количество погибших. Семьи, австралийские семьи, надеются на то, что справедливость будет восстановлена", – сказал он журналистам.

Реклама

Кроме того, дипломат утверждает, что Канберра серьезно относится к заключениям Совместной следственной группы, "которые указывают на то, что самолет был сбит из российской установки", но говорить о том, что власти страны потребуют компенсации у РФ, пока рано.

В тренде
Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Томом Крузом: что обсуждали

Напомним, на пятую годовщину трагедии с "малайзийским Боингом" на Донбассе, жертвами которой стали 298 человек, австралийские власти выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что правительство страны остается приверженным делу привлечения к ответственности причастных к этой катастрофе.

Мы также сообщали об акции членов семей австралийских жертв, которую они провели 17 июля, вывесив у входа в российское посольство в Сиднее таблички с именами своих погибших родственников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Австралия авиакатастрофа малазийские авиалинии MH17 крушение Боинга

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видео
Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видеоПолитика
НАТО, США,
НАТО, США, "Будапештский меморандум-2": кто гарантирует Украине безопасностьУкраина
Госзаказ – рудимент СССР: финансирование вузов в Украине хотят изменить
Госзаказ – рудимент СССР: финансирование вузов в Украине хотят изменитьПолитика
В Офисе президента заявили о подготовке официального визита Зеленского в США
В Офисе президента заявили о подготовке официального визита Зеленского в СШАПолитика
Все 100% госуслуг в онлайне: у Гончарука рассказали, как
Все 100% госуслуг в онлайне: у Гончарука рассказали, как "оцифруют" государствоПолитика
Зеленский поздравил евреев Украины с праздником Рош-ха-Шана
Зеленский поздравил евреев Украины с праздником Рош-ха-ШанаПолитика

Новости партнеров

Loading...