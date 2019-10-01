Дело MH17: Австралия требует от России справедливости

Канберра уважает заключение следователей о том, что Boeing был сбит из российской установки "Бук"

/ Фото: AFP

Правительство Австралии напрямую не участвует в подготовке судебного заседания над подозреваемыми по делу о крушении Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, но заинтересовано в его результате.

Об этом 1 октября заявил австралийский посол в России Грэм Михан.

"Важно, чтобы справедливость восторжествовала, учитывая количество погибших. Семьи, австралийские семьи, надеются на то, что справедливость будет восстановлена", – сказал он журналистам.

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Кроме того, дипломат утверждает, что Канберра серьезно относится к заключениям Совместной следственной группы, "которые указывают на то, что самолет был сбит из российской установки", но говорить о том, что власти страны потребуют компенсации у РФ, пока рано.

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Напомним, на пятую годовщину трагедии с "малайзийским Боингом" на Донбассе, жертвами которой стали 298 человек, австралийские власти выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что правительство страны остается приверженным делу привлечения к ответственности причастных к этой катастрофе.

Мы также сообщали об акции членов семей австралийских жертв, которую они провели 17 июля, вывесив у входа в российское посольство в Сиднее таблички с именами своих погибших родственников.

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