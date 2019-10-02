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Дело MH17: парламент Нидерландов заинтересовался "ролью Украины"

2 октября, 11:47

Голландское правительство не видит основания для нового расследования

/ Фото: AFP

Голландские депутаты требуют у властей королевства расследовать "роль Украины" в авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил местный портал NOS после дебатов, которые состоялись вечером 1 октября в нижней палате парламента.

Изначально партия "Христианско-демократический призыв" и социалисты выступили за расследование причин, по которым Украина во время боевых действий не закрыла воздушное пространство над Донбассом.

В ответ на это министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что у правительства нет причин для такого расследования.

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"Мы не видим никаких причин для этого на законных основаниях", – сказал он.

Дипломат считает такое расследование непростой задачей, признав, что для этого понадобится сотрудничать с Россией.

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"Речь идет также об их воздушном пространстве", – подчеркнул Блок.

При этом сам он не возражает против изучения возможности такого расследования.

Напомним, накануне посол Нидерландов в России Роб Свартбол сообщил, что его страна обратилась к Кремлю за помощью в определении местонахождения Владимира Цемаха, главного свидетеля по делу о крушении.

Мы также писали, что в пятую годовщину трагедии с "малайзийским Боингом" на Донбассе, жертвами которой стали 298 человек, австралийские власти выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что правительство страны остается приверженным делу привлечения к ответственности причастных к этой катастрофе.

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Нидерланды расследование авиакатастрофа воздушное пространство MH17 крушение Боинга

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