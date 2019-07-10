Дело на 1,25 миллиона: Насалик прокомментировал объявление ему подозрения

Чиновник считает, что уголовным производством его пытаются отвлечь от избирательного процесса

Игорь Насалик. Фото: facebook.com/nasalyk.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прокомментировал вручение ему подозрения от Национального антикоррупционного бюро, в котором ему вменяют подачу недостоверных данных в электронную декларацию и сокрытии 1,25 млн долларов. Об этом он написал в Facebook.

"В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стресостойкисть и тратит на это много времени и средств", – написал он.

Насалик связывает уголовное производство с выборами, что якобы его пытаются отвлечь от избирательного процесса.

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"Кстати, никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок – только "липа", уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП о якобы декларирования мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение было подготовлена ​​на основе соответствующего решения НАПК (Национального агентства про предотвращению коррупции – ред.), которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2017 году НАПК выявило нарушения в е-декларациях ряда министров. Тогда Игорь Насалик в декларации написал, что его жене принадлежит офис площадью 129,7 кв. м, однако на самом деле офис принадлежит супруге на правах совместной собственности (50%). Министр пояснил, что недостоверность сведений он выявил при заполнении исправленной декларации за 2016 г. Но и это еще не все.

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