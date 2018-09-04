Дело на 2,2 миллиарда: ГПУ начала спецрасследование в отношении Азарова

Экс-премьер подозревается в завладении с другими чиновниками времен Януковича сжиженным газом на крупную сумму

Печерский районный суд Киева дал добро на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"03.09.2018 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство группы прокуроров Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего премьер-министра Украины Азарова Н.Я. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины", – говорится в сообщении.

Также в ГПУ отметили, что экс-премьер подозревается в завладении с другими участниками преступной организации Януковича В.Ф. сжиженным газом на сумму 2,2 млрд.

После формирования материалов производства и выполнения Азаровым требований ст.290 УПК Украины планируется направление дела в отношении него в суд для рассмотрения по существу.

В 2017 году суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное осуждение Азарова.

Напомним, 31 января текущего года Азаров был объявлен в розыск. Вместе с ним ищут и экс-главу Нацбанку Сергея Арбузова. Экс-премьеру было объявлено о подозрении по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившем государству ущерб в размере 2,2 млрд.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.