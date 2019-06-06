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Дело на 540 миллионов: в ГПУ рассказали, в чем подозревают Ющенко

6 июня, 11:46

Уголовное производство начато еще в 2015 году, и только сейчас следователи "добрались" до экс-президента

Фото: facebook.com/president.ukraine
Фото: facebook.com/president.ukraine.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган озвучила подробности подозрения ГПУ в отношении третьего президента Украины (2005-2010 гг.) Виктора Ющенко. Речь идет о растрате государственного имущества на полмиллиарда гривен.

Об этом она рассказала в комментарии "Украинской правде".

По ее словам, подозрение экс-президенту вручил в рамках уголовного производства, начатого еще в 2015 году.

"В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом – комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 миллионов гривен. Все это квалифицируется по ч.5 ст.191 УКУ", – сказала Сарган.

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Она добавила, что деталями этого производства владеет руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, который и прислал Ющенко подозрение.

Отметим, как заявлял нардеп Сергей Лещенко, который был свидетелем в данном уголовном производстве, Ющенко якобы действовал по сговору с Виктором Януковичем (который был еще в должности премьер-министра) и передал ему "Межигорье", выведенное из государственной собственности.

Напомним, в 2007 году во время президентства Ющенко Януковичу выделили 132 гектара земли в "Межигорье". Он тогда был премьер-министром и начал строительство своей резиденции. Как рассказывал в 2008 году руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк, передача столь большого участка действительно необычна.

В свою очередь сам Ющенко категорически отверг свою вину в передаче Януковичу резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Отметим, что на сегодняшний день эта территория возвращена в государственную собственность.

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Тег Ющенко, ГПУ, Межигорье, сарган, подозрение

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