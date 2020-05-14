Дело на миллион: НАБУ вычислило еще одного экс-нардепа, незаконно получившего компенсацию за жилье

У бывшего депутата Рады было свое жилье в центре Киева

Национальное антикоррупционное бюро продолжает выводить на чистую воду депутатов Верховной Рады, не имевших права на компенсацию за аренду жилья . 14 мая детективы бюро сообщили нардепу VIII созыва о подозрении в незаконном получении таких выплат.

Как сообщает пресс-служба ведомства, действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Как выяснило следствие, у подозреваемого было свое жилье в центре Киева, однако он получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период с ноября 2014 года по август 2019-го.

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По мнению следствия, тем самым подозреваемый нанес существенный ущерб Управлению делами аппарата Верховной Рады.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате VIII созыва Александре Пресмане.

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Напомним, в 2015-м более 180 депутатов Рады получили деньги на проживание в Киеве . В их числе был и Александр Пресман.

Ранее Высший антикоррупционный суд приговорил условно к трем годам тюрьмы и выписал штраф экс-нардепу Александру Черненко за 582 430 грн незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве .

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Ранее сайт "Сегодня" писал, сколько стоит один день работы Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.

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