Дело Насирова: защита экс-главы ГФС не смогла добиться своего

Шевченковский районный суд Киева на заседании по обвинению экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Украины в понедельник отказал стороне защиты в отводе прокурора. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как отмечает САП, отвод прокурора был необоснован и направлен на затягивание судебного заседания и потерю времени на зачитывание обвинительного акта.

"Во время, которое осталось в судебном заседании, прокурор продолжил зачитывать обвинительный акт. Отмечаем, что сторона защиты выдвинула требование читать с указанием тире, дробей, исходных номеров. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта", – говорится в сообщении.

В САП напоминают, что по требованию защиты начали зачитывать полный текст обвинительного акта на 774 страницах 7 декабря 2017 года. Следующее судебное заседание назначенно на 9:00 30 мая.

Напомним, Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств на сумму свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него НАБУ и САП. По словам Насирова, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству Украины.

В мае текущего года с в очередной раз продлил обязанности, возложенные на Романа Насирова.

Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Вместе с тем он сообщил, что суд удовлетворил два ходатайства защиты. В частности, Насирову обязали вернуть внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле. Второе удовлетворенное судом ходатайства адвокатов касалось снятия ареста с часов жены Насирова, которые были изъяты во время обыска.

Напомним, умер скандальный судья, который вел дело Насирова.