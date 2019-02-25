Дело о госизмене: прокуратура просит суд арестовать генерала Заману
Экс-начальнику Генштаба вручили подозрение, которое насчитывает 80 страниц
В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание экс-начальника Генштаба Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене. Озвученную ранее в СМИ информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Факт я могу подтвердить и не больше. Я не знаю там госизмена, или там что-то еще, поэтому все детали на брифинге", – сказала она.
Сегодня в 14:00 брифинг по этому вопросу даст главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Как сообщает агентство УНН, следователи военной прокуратуры в своем ходатайстве просят Печерский районный суд Киева избрать меру пресечения генералу в виде содержания под стражей на 60 суток.
Как уточнили в суде, подозрение в госизмене не предусматривает вариант выхода на свободу под залог.
Отмечается, что подозреваемому вручили подозрение о госизмене, которое насчитывает 80 страниц.
Как известно, Замана был начальником Генерального штаба ВСУ в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года, после был назначен заместителем секретаря СНБО, а с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады по контролю над деятельностью Министерства обороны Украины.
Напомним, Замана также давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковчиа. Экс-начальник Генштаба рассказывал, что против Евромайдана хотели бросить войска. По его словам, за применение армии против митингующих выступали министр обороны (на февраль 2014 года Павел Лебедев) и глава ГПУ (Виктор Пшонка). Также он добавил, что именно введение плана антитеррористической операции было аргументом Пшонки и Лебедева для применения войск.
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