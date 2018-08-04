Дело о госизмене: Янукович встретился с госадвокатом

Бывший президент Украины Виктор Янукович встретился на территории России со своим адвокатом Виктором Овсянниковым, которого ему назначило государство. Встречу они провели для согласования позиций по делу о государственной измене. Об этом Виктор Овсянников сообщил в Facebook.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде [Киева]", – написал Овсянников, также опубликовав совместную фотографию с Януковичем.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восемь свидетелей со стороны защиты.

Также сообщалось, что сегодня в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.