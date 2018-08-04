Дело о госизмене: Янукович встретился с госадвокатом
Януковичу предъявлены обвинения по нескольким статьям
Бывший президент Украины Виктор Янукович встретился на территории России со своим адвокатом Виктором Овсянниковым, которого ему назначило государство. Встречу они провели для согласования позиций по делу о государственной измене. Об этом Виктор Овсянников сообщил в Facebook.
"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде [Киева]", – написал Овсянников, также опубликовав совместную фотографию с Януковичем.
Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восемь свидетелей со стороны защиты.
Также сообщалось, что сегодня в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.
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