Дело о госизмене Януковича: в ГПУ рассказали, когда суд может вынести приговор

Решение по экс-президенту будет сигналом действующим и будущим политикам в Украине

Приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который обвиняется в госизмене, могут вынести уже в течение месяца.

Об этом заявил в интервью "Громадському" заместитель генерального прокурор Евгений Енин.

По его словам, приговор Януковичу – это сигнал действующим и будущим политикам в Украине, что они могут быть наказаны за нарушение закона.

"Уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию и буквально в течение, если не недели, то месяца можно будет рассчитывать на вердикт первой инстанции суда. Безусловно, указанный уголовный процесс является чрезвычайно важным. И это не только восстановление справедливости, это предостережение всем нынешним и будущим руководителям Украины независимо от их уровня, что в Украине все равны перед законом и за совершенные преступления перед законом к ответственности могут быть привлечены самые высшие должностные лица нашего государства", – сказал Енин.

Замгенпрокурора сомневается, что Кремль отпустит Януковича в Украину.

"На сегодняшний день это зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, от желания самого Виктора Януковича, поскольку политической воли России выдать его путями международно-правовой помощи мы не наблюдаем в условиях правления Владимира Путина", – добавил прокурор.

В феврале нынешнего года генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, как продвигаются дела по Януковичу. Он отметил, что против самого экс-гаранта есть целый перечень дел экономического характера.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал, в чем подозревают Януковича. По нему ведется ряд уголовных производств, самое важное из которых – дело о госизмене.