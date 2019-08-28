Экс-министра здравоохранения подозревают в наживе на закупках лекарств

Раиса Богатырева / Фото: Сегодня

Печерский райсуд Киева решил, что задержанная в столичном аэропорту "Жуляны" экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева должна оставаться за решеткой два месяца.

Выйти на свободу она может в случае внесения залога в 6 млн грн.

Сторона обвинения ходатайствовала перед судом о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, основываясь на ранее вынесенном решении суда об аресте.

В ответ защита Богатыревой, которая также была на суде, заявила, что заблаговременно проинформировала прокуратуру о возвращения экс-министра, а факт задержания якобы был незаконным.

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Защита апеллировала к тому, что Богатырева не находилась в розыске Интерпола, а определение суда, вынесенное в 2015 году, об избрании Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей, защита считает безосновательным.

Что касается сути обвинения, то, как отмечала защита, факт расхищения средств Министерства здравоохранения не подтвержден наличием убытков, потерпевшая сторона не считает себя таковой.

Адвокаты уверяли, что их подзащитная готова сотрудничать со следствием и просили суд не применять в отношении Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 27 августа Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Новости "Сегодня" сообщали, что в ноябре 2016 ГПУ вызывала Богатыреву для проведения следственных действий.

Напомним, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

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