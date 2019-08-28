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Дело о хищении бюджетных миллионов: Печерский суд выбрал Богатыревой меру пересечения

28 августа, 17:46

Экс-министра здравоохранения подозревают в наживе на закупках лекарств

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева / Фото: Сегодня

Печерский райсуд Киева решил, что задержанная в столичном аэропорту "Жуляны" экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева должна оставаться за решеткой два месяца.

Выйти на свободу она может в случае внесения залога в 6 млн грн.

Сторона обвинения ходатайствовала перед судом о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, основываясь на ранее вынесенном решении суда об аресте.

В ответ защита Богатыревой, которая также была на суде, заявила, что заблаговременно проинформировала прокуратуру о возвращения экс-министра, а факт задержания якобы был незаконным.

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Защита апеллировала к тому, что Богатырева не находилась в розыске Интерпола, а определение суда, вынесенное в 2015 году, об избрании Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей, защита считает безосновательным.

Что касается сути обвинения, то, как отмечала защита, факт расхищения средств Министерства здравоохранения не подтвержден наличием убытков, потерпевшая сторона не считает себя таковой.

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Фото: facebook.com/MNSLVIV

Адвокаты уверяли, что их подзащитная готова сотрудничать со следствием и просили суд не применять в отношении Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 27 августа Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Новости "Сегодня" сообщали, что в ноябре 2016 ГПУ вызывала Богатыреву для проведения следственных действий.

Напомним, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

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Источник: Интерфакс-Украина

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