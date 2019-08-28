Печерский райсуд Киева решил, что задержанная в столичном аэропорту "Жуляны" экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева должна оставаться за решеткой два месяца.
Выйти на свободу она может в случае внесения залога в 6 млн грн.
Сторона обвинения ходатайствовала перед судом о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, основываясь на ранее вынесенном решении суда об аресте.
В ответ защита Богатыревой, которая также была на суде, заявила, что заблаговременно проинформировала прокуратуру о возвращения экс-министра, а факт задержания якобы был незаконным.
Защита апеллировала к тому, что Богатырева не находилась в розыске Интерпола, а определение суда, вынесенное в 2015 году, об избрании Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей, защита считает безосновательным.
Что касается сути обвинения, то, как отмечала защита, факт расхищения средств Министерства здравоохранения не подтвержден наличием убытков, потерпевшая сторона не считает себя таковой.
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Адвокаты уверяли, что их подзащитная готова сотрудничать со следствием и просили суд не применять в отношении Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, 27 августа Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.
Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).
Новости "Сегодня" сообщали, что в ноябре 2016 ГПУ вызывала Богатыреву для проведения следственных действий.
Напомним, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.
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