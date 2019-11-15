Дело о миллиардном кредите: суд отпустил под залог экс-замглавы НБУ Писарука

Александр Писарук / Фото: НБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины считает одним из подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Суд отвел пять дней на внесение этой суммы.

Прокурор просил более строгих мер: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Сторона защиты заявляла о необоснованности обвинений и о том, что много материалов дела в принципе не соответствуют его сути. Писарук отметил, что вменяемое ему в качестве преступления действия являются обычными процессами при подготовке кредитных решений и выдаче кредитов и в коммерческих, и в центральных банках.

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Напомним, что 11 ноября, стало известно, что НАБУ задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорилось в сообщении пресс-службы НАБУ.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Почти сразу же в СМИ появилась информацияо том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

В 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор. В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен. При этом, как отмечается в сообщении САП, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

Фамилия второго подозреваемого в "деле VAB Банка" была озвучена 13 ноября, когда стало известно, что суд отправил под домашний арест экс-руководителя управления НБУНиколая Каленского. Суд также обязал Каленского прибывать по вызову прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за рубеж и носить электронный прибор контроля. Решение суда действует до 12 января 2020 года включительно, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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