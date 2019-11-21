Дело о взятке: САП просит ужесточить меру пресечения для чиновницы Офиса президента

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) с просьбой ужесточить ранее избранную меру пресечения для руководительницы одного из департаментов Офиса президента Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.

"Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения – а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Также в суд было передано обжалование меры пресечения, избранной для экс-заместительницы министра культуры Украины.

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Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

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"На чиновницу возложены дополнительные обязанности – круглосуточно не покидать место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины, носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении.

Сотруднице Офиса президента Светлане Кондзеле и двум ее сообщникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупном размере по предварительному сговору, а также подстрекательство должностного лица к взяточничеству. По данным следствия, Кондзеля требовала 300 тысяч долларов взятки. За эти деньги должна была помочь с назначением на должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее сообщалось, что 12 ноября сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю и ее сообщницу – бывшую заместительницу министра культуры. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере 150 тыс. долл.

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