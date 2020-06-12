Дело об убийстве журналиста: в ГБР объяснили обыски у Омеляна

Сегодняшний обыск у экс-министра Владимира Омеляна проходил в рамках уголовного производства об убийстве журналиста Василия Сергиенко в 2014 году.

Об этом агентству УНИАН сообщили в Государственном бюро расследований.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 04.04.2014 в г. Корсунь-Шевченковский и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам жительства одного из народных депутатов Украины прошлых созывов, члена Партии регионов", – сообщили в ведомстве.

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"Украинская правда", ссылаясь на постановление Печерского суда Киева, подтверждает, что речь идет о деле по убийству журналиста 4 апреля 2014 года. В данном деле фигурирует бывший нардеп Геннадий Бобов, которого следствие подозревает в организации и финансировании преступной группы. Уголовное производство связывают с преступлениями, совершенными в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Дом, в который пришли с обыском, принадлежит Светлане Бобовой. Следователи считают, что в нем могут храниться доказательства по делу, а в реестре прав собственности этот дом числится и за Светланой Бобовой, и за Кристиной Бевзой, у которой арендует жилье Омелян. В то же время к самому экс-министру у силовиков нет претензий.

"Мы не проводим обыски у Омеляна. Мы проводим обыск у Бобова по делу Майдана", – сказал и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Напомним, 4 апреля 2014 года активный участник Революции достоинства, Герой Украины Сергиенко был избит и похищен из двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский. На следующий день тело Сергиенко было найдено в 15 километрах от города в Выграевском лесу с наручниками на руках и следами жестоких пыток.

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В 2017 году, когда было открыто уголовное производство, Юрий Луценко (в то время генпрокурор) рассказывал, что организатор убийства журналиста Сергиенко был начальником охраны нардепа и даже назвал фамилию задержанного.

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