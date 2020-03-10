Дело об угрозах Зеленскому: суд принял решение относительно Софии Федины

Суд избрал народному депутату Софии Федине, которая является подозреваемой в уголовном производствепо факту угроз в адрес президента Владимира Зеленского, меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение приняла судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований.

Согласно решению судьи, на Федину возложены обязанности прибывать на допросы по первому запросу следователя, прокурора или суда, не отлучаться за пределы столицы и Киевской области без разрешения следователя, сообщать об изменении места жительства и работы.

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При этом суд не удовлетворил просьбу следователя обязать Федину сдать паспорта для выезда за границу.

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Ранее, 10 февраля, в Печерском суде Киева рассматривался вопрос о мере пресечения для Маруси Зверобой. В итоге судья принял решение о личном обязательстве для волонтера.

Напомним, в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

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