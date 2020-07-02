Расследование убийства Павла Шеремета готово для передачи в суд – Нацполиция

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

26 мая Печерский районный суд Киева отпустил Яну Дугарь под залог в размере 168 тысяч гривен. А подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля, Юлию Кузьменко – до 24 июля 2020 года.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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