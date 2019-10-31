Адвокаты заявляют, что следствие так и не нашло доказательств о неправомерности применения формулы

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Дело "Роттердам+" могут закрыть. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры не собрали доказательств о том, что формула – "коррупционная". В этом уверены адвокаты. И уже подали в суд соответствующее ходатайство. Более того, энергетические эксперты уверяют: более двух лет следователи искали то, чего не существует.

Ранее детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры утверждали, что существуют доказательства коррумпированности формулы "Роттердам+", но при этом результатов экспертиз не демонстрировали ни адвокатам, ни суду.

"У вас спрашивают, можете ли Вы подтвердить, есть экспертиза или нет?", – задает вопрос защита. – "Да, они есть, если вы это спрашиваете", – отвечает прокурор. – "А говорите, что не проверено", – добавляют адвокаты. – "Это материалы производства и они есть", – говорит прокурор.

Детективы и прокуроры блефуют, утверждают эксперты, в частности — Чех и Рябцев. Объясняют: в 2016 году формула "Роттердам+", наоборот – стала спасительной для украинской энергетики.

"Этот шаг был, во-первых, сделан в пределах той компетенции, которая есть у регулятора, и в пределах той ответственности, которую несет регулятор за успешную экономическую деятельность субъектов отрасли. Что касается населения, население не чувствует рыночных колебаний", – заявляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины (2003-2004, 2010-2014 года) Сергей Чех.

"Нет ни одного профессионального заключения, подтверждающего факт совершения преступления и факт нанесения вреда государству. Главная проблема дела "Роттердам+" – в отсутствии доказательств совершения преступления", – заявляет специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

Эксперты задаются вопросом – если доказательств нет, то что детективы НАБУ и прокуроры САП ищут уже более двух лет и, главное, зачем?

"Все понятие "Роттердам+" появилось из уст сегодняшнего руководителя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса. За ним стоит Игорь Коломойский. Данное дело является политическим и используется исключительно для политического давления, для давления на производителей электрической энергии, для получения своих экономических выгод, а именно — дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов", – заявляет эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Между тем сторона защиты получила результаты очередной судебной экспертизы. Она вновь подтвердила: формула "Роттердам+" – корректная, обоснована и неубыточна.

Поэтому адвокаты даже не понимают, что им оспаривать и просят закрыть дело.

"Никаких экспертиз, подтверждающих убыточность этой формулы, нет ни у стороны обвинения, ни у стороны защиты. Стороной защиты было предоставлены определенные документы в правоохранительные органы и в суд о закрытии производства на этапе досудебного расследования, то есть – сейчас", – заявила адвокат Ирина Одинец.

Но следствие продолжается. Следующее заседание по делу "Роттердам+" назначено на 11 ноября.

Тогда, по мнению адвокатов и экспертов, станет ясно, готовы ли и остальные стороны признать отсутствие каких-либо поводов для обвинений и закрыть дело.

Напомним, ранее лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд гривен.

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялась в августе, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США – 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну.

Также журналисты рассказали, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз:

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