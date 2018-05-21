Дело "рюкзаков Авакова" трещит по швам. Результаты расследования НАБУ и антикоррупционной прокуратуры могут так и не добраться до суда. Адвокаты акцентируют на нескольких причинах, в частности – в материалах дела нет потерпевшего.

Напомним, в октябре 2017 НАБУ задержало сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Их обвинили в хищении 14,5 млн грн при закупке тактических рюкзаков для Нацгвардии. Мол, цена – по 3 тысячи гривен за штуку – была завышена, а тендерная процедура – нарушена. Одной из главных улик стало видео неизвестного автора, опубликованное в сети. На нем человек, похожий на сына министра, договаривается с человеком, похожим на Чеботаря, о поставке рюкзаков.

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Однако, подтвердить подлинность кадров за полгода так и не удалось. Поэтому для суда это не является доказательством. Оригинал, как и записывающее устройство, не нашли. Однозначно оценить стоимость закупленных рюкзаков эксперты так и не смогли. Жалоб на качество за три года эксплуатации у нацгвардейцев также не возникло. Многочисленные испытания, в том числе, журналистами – лишнее тому подтверждение. Защита считает "дело о рюкзаках" сугубо политическим.

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"Я лично глубоко убежден, что если бы мой подзащитный не был сыном действующего министра, он бы никогда не был подозреваемым по этому делу. Главный удар был не по моему доверителю, а по его отцу. Они не имели права называть фамилии. Но они это сделали. Делается для чего? Для дискредитации. То есть, вас облили грязью, вас дискредитировали, а вы потом отмывайтесь, если вам удастся. Наша ситуация -классический пример", – говорит Андрей Федур, адвокат Александр Авакова.

Как известно, 1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра внутренних дел Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства, а также арестовал его имущество. Сына министра внутренних дел обязали также носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться в правоохранительные органы по первой необходимости. Позднее суд отменил решение об аресте его имущества и обязанности носить браслет.