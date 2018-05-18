"Дело рюкзаков": у Авакова-младшего прокомментировали обвинения

Защита Авакова-младшего сомневается в том, что уголовное дело о закупке рюкзаков для Нацгвардии попадет в суд. В эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина" представитель обвиняемого, Андрей Федур, заявил: в материалах расследования отсутствует состав преступления.

"События преступления не было, никому никакого ущерба не нанесено, ни у кого ничего не украли. С чем хочет идти прокурор в суд – я не знаю. Но что-то мне видится, что будет как всегда – дело очень громко началась, а потом будет тихо, спокойно, долго умирать", – заявил Андрей Федур.

Напомним, уголовное производство было открыто против сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра – и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.

1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра внутренних дел Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства, а также арестовал его имущество. Сына министра внутренних дел обязали также носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться в правоохранительные органы по первой необходимости. Позднее суд отменил решение об аресте его имущества и обязанности носить браслет.