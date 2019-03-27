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Дело "Савченко – Рубана" снова передадут в другой суд

Сегодня, 02:06

В Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
Дело "Савченко – Рубана" снова передадут в другой суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg Политика В Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело

Дело экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко, которая ранее отказалась пойти на сделку со следствием,  снова передадут в другой суд.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Коллегия судей Соломенского райсуда удовлетворила ходатайство адвокатов Савченко и Рубана про отвод этой коллегии. Теперь дело передадут в Киевский апелляционный суд для определения другого суда.

Решение об отводе коллегии приняли на заседании 26 марта. Сторона защиты подала ходатайство за нарушения при определении состава суда системой автораспределения дел, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, поэтому апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

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Тег суд, дело, Савченко, рубан

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