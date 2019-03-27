Дело "Савченко – Рубана" снова передадут в другой суд

В Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело

Фото: из открытых источников.

Дело "Савченко – Рубана" снова передадут в другой суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg 2019-03-27T02:06:46+02:00 Политика В Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело

Дело экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко, которая ранее отказалась пойти на сделку со следствием, снова передадут в другой суд.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Коллегия судей Соломенского райсуда удовлетворила ходатайство адвокатов Савченко и Рубана про отвод этой коллегии. Теперь дело передадут в Киевский апелляционный суд для определения другого суда.

Решение об отводе коллегии приняли на заседании 26 марта. Сторона защиты подала ходатайство за нарушения при определении состава суда системой автораспределения дел, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, поэтому апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дело "Савченко – Рубана" снова передадут в другой суд". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.