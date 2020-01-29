Дело Шеремета: в Генпрокуратуре проверят аргументы адвокатов подозреваемых

Павел Шеремет / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Офис генерального прокурора проведет проверку аргументов, выдвинутых защитниками подозреваемых. Об этом заявили в ведомстве генпрокурора.

"28 января прокуроры Офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве об убийстве Шеремета, дали органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательную проверку выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", – говорится в сообщении.

По результатам этой проверки будет решаться вопрос о дальнейших действиях в этом уголовном производстве.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

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12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса", военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

14 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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