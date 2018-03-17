"Дело Скрипаля": Лондон не изменит позицию из-за высылки из РФ британских дипломатов

Сегодня, 13:54

Реакция Москвы на обвинения не меняет обстоятельства дела 

Фото:pixabay
Фото:pixabay

Решение Москвы о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании из России не меняет позиции Лондона по "делу Скрипаля", заявили в МИД Британии. 

"Ответ России не меняет обстоятельства дела – покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", – сообщает британский МИД.

Как сообщалось, МИД Российской Федерации объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Данное решение было принято в ответ на обвинения России в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
Россия, Великобритания, дипломаты, Скрипаль

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Источник:

Интерфакс-Украина

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