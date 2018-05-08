Дело Ставицкого по завладению Януковичем "Межигорья" отправлено в суд

Вчера, 18:12

Беглый соратник Януковича помог незаконным путем завладеть госимуществом

Эдуард Ставицкий. Фото: facebook.com/eduard.stavytskiy
Эдуард Ставицкий. Фото: facebook.com/eduard.stavytskiy

Следователями ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-председателя правления НАК "Надра Украины" и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО "Танталит" и материалы переданы в суд. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, указанные лица подозреваются в завладении по предварительному сговору группой лиц (вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, по которому идет отдельное производство) объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн грн, и в легализации этого имущества, добытого преступным путем.

Отмечается, что в 2007 году соучастники преступления приняли отдельные нормативно-правовые акты об изъятии указанных объектов из государственной формы собственности с передачей их в уставный капитал "Надра Украины".

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Эти объекты исключили из перечня таких, которые, согласно закону "О приватизации государственного имущества", не подлежали отчуждению из госсобственности. Также были внесены изменения в устав "Надра Украины", который позволяли этой компании самостоятельно принимать решения об отчуждении госимущества.

"То есть, способом применения к правоотношениям, связанных с распоряжением государственного имущества элементов иного права, чем прямо предусмотренных законом Украины "О приватизации госимущества" от 04.04.1992, с последующей миной 25.09.2007 имущества комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорья" под видом равноценного на имущество ООО" Мединвсеттрейд", стоимостью почти 34 млн грн", – написала Сарган.

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Напомним, в марте 2014-го к Ставицкому пришли с обысками и нашли 42 кг золота и 4,8 млн долларов наличными, мешочки с камнями, похожими на бриллианты, 16 дорогостоящих часов. После этого экс-чиновник исчез из страны.

Позже его объявили в международный розыск, однако в мае прошлого года Интерпол прекратил искать Ставицкого, объяснив причину.

Как сообщалось, в апреле нынешнего года ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении Лавриновича. Экс-министр юстиции подозревается в незаконном изменении Конституции для расширения полномочий Януковича.
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Источник:

"Сегодня"

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