Дело Стерненко: назначили новое судебное заседание

Активист Сергей Стерненко, которого отправили под круглосуточный домашний арест, вместе с учасниками митинга в его поддержку отправились в дом генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой для разъяснения им, как выполнить постановление суда меру пресечения на территории военной части в Одессе, но не обнаружили ее дома.
Поэтому они позвонили ей, однако она не взяла трубку, а потом абонент оказался вне зоны досягаемости.
Ей оставили голосовое сообщение, чтобы узнать, как выполнять решение суда, которое, по мнению Стерненко, невозможно выполнить.
Затем стало известно, что завтра, 16 июня в 08:00 состоится новое судебное заседание в Шевченковском суде, где будут решать, что же делать с мерой пресечения.
Затем активисты отправились к Офису президента Украины.
Напомним, что ранее у здания суда произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого.
Добавим, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.
24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.
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