Дело Стерненко: назначили новое судебное заседание

Новое заседание по предварительной инфомации, может произойти в Шевченковском суде

Активист Сергей Стерненко, которого отправили под круглосуточный домашний арест, вместе с учасниками митинга в его поддержку отправились в дом генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой для разъяснения им, как выполнить постановление суда меру пресечения на территории военной части в Одессе, но не обнаружили ее дома.

Поэтому они позвонили ей, однако она не взяла трубку, а потом абонент оказался вне зоны досягаемости.

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Ей оставили голосовое сообщение, чтобы узнать, как выполнять решение суда, которое, по мнению Стерненко, невозможно выполнить.

Затем стало известно, что завтра, 16 июня в 08:00 состоится новое судебное заседание в Шевченковском суде, где будут решать, что же делать с мерой пресечения.

Затем активисты отправились к Офису президента Украины.

Напомним, что ранее у здания суда произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли поддержать подозреваемого.

Видео: Игорь Рец

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Добавим, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

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