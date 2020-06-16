Дело Стерненко: постановление суда об избрании меры пресечения пересмотрят

Активист Сергей Стерненко заявил, что принятое судом в понедельник, 15 июня, постановление о мере пресечения, пересмотрят из-за невозможности его исполнения.
Об этом он написал в Facebook.
"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", – заметил Стерненко.
Он добавил, что сообщит во вторник, 16 июня, когда точно состоится заседание суда.
"Поборемся! Спасибо за поддержку!", – резюмировал он.
Добавим, что из-за событий под судом в деле Стерненко на пять человек составлены админпротоколы. А также начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.
Заметим, что из-за решения суда Стерненко и другие отправились к генпрокурору Ирине Венедиктовой, но не застали ее дома.
Добавим, что 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.
А 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.
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