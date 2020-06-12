Дело Стерненко: суд перенесли

Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, вышел из здания суда в окружении полиции.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Обвиняемый в умышленном убийстве активист выступил с небольшой речью и поблагодарил всех людей, которые собрались его поддержать.

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Также акцентировал внимание на том, что судья перенес заседание на понедельник 10:00, а значит не видит рисков в поведении подозреваемого.

В конце речи Стерненко в толпе зажгли дымовухи.

Видео: PavlovskyNews

Напомни, что 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

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Ранее 24 мая экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавшихот удара ножом в живот. Позже полиция Одесской области установила местонахождение и задержала сбежавшего участника столкновения.

Как известно, на Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе было совершено три нападения.

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