Дело Тамразова: экс-замглавы правления "Укргазвыдобування" снова задержали

Тамразова задержали по уголовному делу, которое касается преступной организации экс-президент Виктора Януковича и других

Бывшего первого заместителя председателя правления "Укргазвыдобування", владельца интернет-издания Insider Алексея Тамразова снова задержали. Об этом сообщил адвокат Николай Ореховский.

В дом Тамразова пришли сотрудники СБУ и следователи Генпрокуратуры.

"Они задержали без решения суда, без предусмотренных законом оснований на задержание человека. Они говорят, что подозревают его в другом уголовном производстве, но чтобы подозревать человека и применять меру пресечения, его не обязательно задерживать", – сказал адвокат.

Он добавил, что Тамразов после уплаты залога обязан являться к следователю в ГПУ, "и он по приглашению прокуратуры мог туда прийти".

По словам Ореховского, Тамразова задержали по уголовному делу, которое касается преступной организации экс-президент Виктора Януковича и других. Дело заключается в завладении сжиженным газом.

Подозрение Тамразову еще не вручили. У правоохранителей есть 60 часов, чтобы доставить Тамразова в суд.

Адвокаты обжалуют действия следователей.

"Мы ждем завершения процедуры задержания и готовимся к тому, чтобы обжаловать незаконные действия в суде", – сказал Ореховский.

Бывший первый заместитель председателя правления "Укргазвыдобування", владелец интернет-издания Insider Алексей Тамразов вышел в понедельник, 13 августа, из СИЗО после внесения залога. Залог в 3 миллиона гривен внесли друзья, сообщил его адвокат Николай Ореховский.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о проведенной совместной операции Генинспекции ГПУ и СБУ, в результате которой по подозрению в коррупционных действиях был задержан Тамразов.

"После заявления о предложении взятки и получение доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргазвыдобування" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф." – написал генпрокурор на своей странице.

Напомним, Печерский райсуд постановил 10 августа взять под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен.

Как сообщалось, Тамразову инкриминируют дачу взятки в 200 тысяч долларов прокурору Константину Кулику за якобы непродление ареста газа ООО "Фаворит Систем".

Алексей Тамразов на заседании суда об избрании ему меры пресечения заявил, что встретиться с прокурором Константином Куликом его заставил сотрудник СБУ из Мариуполя. Адвокат Тамразова Виталий Коломиец сказал, что его подзащитный готов предоставить больше деталей при перекрестном допросе.

13 августа Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен.