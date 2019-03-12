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Дело "Укроборонпрома": начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ

Сегодня, 12:10

Силовиков заподозрили в возможном сокрытии уголовных преступлений в оборонной сфере

Фото: Укроборонпром
Дело "Укроборонпрома": начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/784/ea3/5c8784ea3f90a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/784/ea3/5c8784ea3f90a.jpg Политика Силовиков заподозрили в возможном сокрытии уголовных преступлений в оборонной сфере

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и начало досудебное расследование относительно возможного получения взятки должностными лицами Генеральной прокуратуры, Государственной фискальной службы, Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро за непривлечение к ответственности лиц, причастных к коррупции в "Укроборонпроме". Об этом сообщила в Facebook заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Чиновников силовых структур заподозрили в подкупе лицами, которые совершали сделки в оборонной сфере.

"Из журналистского расследования (по части "слива" уголовных производств по "оборонке"ю – Ред.) следует, что группа лиц по предварительному сговору ведет разговор о возможной подготовке и передаче денежных средств в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов – ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ – за решение вопроса о непроведении досудебного расследования и непривлечение их к уголовной ответственности за совершение незаконных действия между ООО "Оптимумспецдеталь" и предприятиями государственного концерна "Укроборонпром" при заключении и исполнении договоров по поставке военного оборудования на заводы группы государственных оборонных компаний", – написала Варченко.

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Она отметила, что в случае доказательства вины, должностным лицам правоохранительных органов за совершенное уголовное преступление по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали. Помогли силовики.

Также генпрокурор отметил, что сейчас силовиков проверяют на полиграфе по "сливу" журналистам информации по "Укроборонпрому". Служебную проверку в Генеральной прокуратуре проводит Генинспекция. По словам Луценко, доступ к материалам расследования коррупции в оборонной сфере имели только военный прокуроры.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже президент Петр Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

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Тег СБУ, ГПУ, расследование, укроборонпром, НАБУ, ГФС, варченко, ГБР

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