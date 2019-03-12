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Дело "Укроборонпрома": Transparency International обратилась к силовым структурам Украины

Сегодня, 17:00

Журналисты в своем расследовании заподозрили чиновников силовых структур, которые могли "закрывать глаза" на коррупцию в "оборонке"

Фото: НАБУ
Дело "Укроборонпрома": Transparency International обратилась к силовым структурам Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c9/530/5c87c95305d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c9/530/5c87c95305d0e.jpg Политика Журналисты в своем расследовании заподозрили чиновников силовых структур, которые могли «закрывать глаза» на коррупцию в «оборонке»

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International призвала Генеральную прокуратуру, Государственную фискальную службу, Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности провести внутренние расследования относительно возможной причастности их сотрудников к коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Международная организация ожидает от украинских силовых структур должного расследования с привлечением подразделений внутренней безопасности, а также общественности для прозрачности процесса.

"Transparency International подчеркивает необходимость решительных действий со стороны руководства НАБУ для восстановления репутации Антикоррупционного бюро. НАБУ является частью антикоррупционной инфраструктуры, на которую возлагают большие надежды – как украинский народ, так и международные партнеры. Бюро должно продемонстрировать способность к контролю над соблюдением законности его сотрудниками, а при необходимости – к самоочищению. НАБУ должна как можно быстрее задействовать Управление внутреннего контроля по расследованию фактов по отдельным детективам и руководителям Бюро и отстранить сотрудников от должностей", – говорится в заявлении.

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Как сегодня сообщили в Государственном бюро расследований, начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те "закрыли глаза" на преступления в оборонной сфере.

Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.

Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег коррупция, расследование, укроборонпром, НАБУ, Transparency International

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Сегодня

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