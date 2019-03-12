Дело "Укроборонпрома": Transparency International обратилась к силовым структурам Украины

Журналисты в своем расследовании заподозрили чиновников силовых структур, которые могли "закрывать глаза" на коррупцию в "оборонке"

Фото: НАБУ

Дело "Укроборонпрома": Transparency International обратилась к силовым структурам Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c9/530/5c87c95305d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c9/530/5c87c95305d0e.jpg 2019-03-12T17:00:32+02:00 Политика Журналисты в своем расследовании заподозрили чиновников силовых структур, которые могли «закрывать глаза» на коррупцию в «оборонке»

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International призвала Генеральную прокуратуру, Государственную фискальную службу, Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности провести внутренние расследования относительно возможной причастности их сотрудников к коррупционным схемам в "Укроборонпроме". Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Международная организация ожидает от украинских силовых структур должного расследования с привлечением подразделений внутренней безопасности, а также общественности для прозрачности процесса.

"Transparency International подчеркивает необходимость решительных действий со стороны руководства НАБУ для восстановления репутации Антикоррупционного бюро. НАБУ является частью антикоррупционной инфраструктуры, на которую возлагают большие надежды – как украинский народ, так и международные партнеры. Бюро должно продемонстрировать способность к контролю над соблюдением законности его сотрудниками, а при необходимости – к самоочищению. НАБУ должна как можно быстрее задействовать Управление внутреннего контроля по расследованию фактов по отдельным детективам и руководителям Бюро и отстранить сотрудников от должностей", – говорится в заявлении.

Читайте также В СБУ прокомментировали причастность их сотрудника к схемам в "Укроборонпроме"

Как сегодня сообщили в Государственном бюро расследований, начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те "закрыли глаза" на преступления в оборонной сфере.

Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.

Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дело "Укроборонпрома": Transparency International обратилась к силовым структурам Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.